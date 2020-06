Iran: legami con Venezuela rimangono saldi nonostante nuove sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa di Washington era stata in precedenza censurata anche dal ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, che aveva parlato di "una ulteriore prova dell’odio dei falchi del presidente Donald Trump per tutti i venezuelani, indipendentemente dalle loro posizioni politiche”. Per il titolare della diplomazia venezuelana "in un'esplosione di arroganza, Pompeo annuncia sanzioni contro i capitani delle navi iraniane che hanno consegnato carburante al Venezuela. Altre prove dell'odio dei falchi di Trump contro TUTTI i venezuelani, indipendentemente dalle loro posizioni politiche. Elementi per la Corte penale internazionale”, ha scritto Arreaza. (segue) (Res)