Iran: legami con Venezuela rimangono saldi nonostante nuove sanzioni Usa (3)

- Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha annunciato oggi sanzioni contro i capitani delle cinque imbarcazioni partite dall'Iran che hanno consegnato carburante al Venezuela. “Oggi gli Stati Uniti sanzionano i cinque capitani iraniani delle navi che hanno consegnato circa 1,5 milioni di barili di carburante al Venezuela, in sostegno del regime illegittimo di Maduro”, ha detto Pompeo parlando alla stampa. Nelle ultime settimane cinque petroliere partire dalla Repubblica islamica e cariche di carburante hanno raggiunto il paese caraibico e Maduro ha fatto sapere di voler firmare presto a Teheran un nuovo accordo per nuove consegne. Entrambi i paesi sono sottoposti a sanzioni da parte degli Stati Uniti e si sono rivolti al settore privato per mantenere in vita le rispettive industrie del petrolio. (Res)