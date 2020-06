Difesa: Regno Unito, la Marina militare presenta prima nave senza equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare del Regno Unito ha introdotto la sua prima "barca senza equipaggio". Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times", secondo cui si tratta di una versione rivisitata della barca gonfiabile rigida del modello Pacific 24 utilizzata dalla Marina britannica negli ultimi 25 anni per le operazioni di ricerca e soccorso e per le missioni anti-droga in Medio Oriente e nei Caraibi. La versione senza equipaggio della Pacific 24 è identica alla precedente per quanto riguarda lo scafo e il sistema di propulsione, ma il sistema di controllo ed i sensori sono stati aggiornati. La nuova versione verrebbe utilizzata in concomitanza con i cacciatorpedinieri Type 45 e con le fregate Type 23, i cui equipaggi potrebbero programmare la Pacific 24 per rispondere a comandi. I sistemi della barca sono in grado di calcolare il modo migliore in cui soddisfare la richiesta, e le Pacific 24 possono operare in modo individuale o in gruppo. Secondo alcune fonti interne al settore, queste barche permetteranno alla Marina britannica di espandere le proprie missioni evitando di mettere a rischio i suoi equipaggi. Il sottosegretario alla Difesa con delega agli Approvvigionamenti, Jeremy Quin ha affermato che "i test sulla barca senza equipaggio Pacific 24 sono un importante passo nello sviluppo dei mezzi autonomi della Marina militare". (Rel)