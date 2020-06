Fisco: Faraone (Iv), taglio tasse sia strutturale non una tantum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per noi il taglio delle tasse deve essere operato prima di tutti sui lavoratori e sulle imprese perché adesso dobbiamo stimolare non solo i consumi ma l’occupazione. Occorre superare la cassa integrazione, sostituendola con la decontribuzione e far tornare le persone al lavoro. Lo afferma il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Agorà. "Lo smart working non può essere un ammortizzatore sociale, l’antica era del licenziamento o il nuovo tinello per le donne, va però lasciata massima libertà alle aziende ed ai lavoratori per organizzare il lavoro. Avremo un autunno caldo e, se non vogliamo veder aumentare le crisi aziendali, al blocco dei licenziamenti e al ricorso agli ammortizzatori sociali dobbiamo sostituire il ritorno al lavoro e la spinta alla produttività“, aggiunge. (Rin)