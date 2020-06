Trasporto aereo: Qantas annuncia licenziamenti e ridimensionamento flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qantas Airways Ltd ha annunciato oggi, 25 giugno, il taglio di almeno il 20 per cento della sua forza lavoro, e il piano per una emissione azionaria da 1,9 miliardi di dollari australiani (1,3 miliardi di dollari), nell’ambito delle drastiche misure adottate dalla compagnia aerea per rispondere all’epocale crisi del settore dei trasporti aerei innescata dalla pandemia di coronavirus. La compagnia aerea australiana ha anche annunciato la messa a terra di un centinaio di velivoli per un periodo di almeno 12 mesi, e il ritiro immediato dei sei rimanenti Boeing Co 747 della sua flotta di aeromobili, in anticipo di sei mesi rispetto all’agenda. “Dobbiamo posizionarci in vista di un fatturato che sarà assai inferiore per diversi anni”, ha commentato l’amministratore delegato di Qantas, Alan Joyce, presentando le misure parte di un piano triennale che costerà all’azienda circa un miliardo di dollari australiani. (Res)