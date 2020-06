Usa: amministrazione Trump pronta a schierare gli Us Marshals a protezione dei monumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sta lavorando ad un vasto piano per la tutela dei monumenti nazionali, oggetto di ripetuti atti vandalici ormai da alcuni anni, ma in particolare dalle proteste contro il razzismo dell’ultimo mese. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn”, secondo cui i piani della Casa Bianca includono il ricorso agli Us Marshals – una agenzia federale con funzione di polizia penitenziaria e protezione delle corti giudiziarie – per la protezione dei monumenti a rischio. Il presidio attivo delle statue potrebbe iniziare già dalla prossima settimana. Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla “Cnn”, Trump si è rivolto personalmente al segretario dell’Interno, David Bernhardt, affinché venga riposizionata l’unica statua di Washington dedicata a una personalità confederata, il generale Albert Pike. La statua era stata abbattuta e data alle fiamme da manifestanti lo scorso 19 giugno. Nei giorni scorsi Trump ha criticato duramente l’inazione di governatori e sindaci – non solo democratici, ma anche repubblicani – di fronte al sistematico abbattimento nel paese di statue dedicate non soltanto a figure della Confederazione, ma anche a padri fondatori ed ex presidenti. “La polizia di Washington non fa il proprio dovere, assistendo passivamente all’abbattimento e al rogo della statua” aveva detto il presidente dopo la distruzione della statua dedicata a Pike. (segue) (Nys)