Usa: amministrazione Trump pronta a schierare gli Us Marshals a protezione dei monumenti (2)

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi alleati sono pronti a ingaggiare una battaglia sul tema della memoria collettiva del paese, convinti che gli attacchi contro statue e monumenti delle ultime settimane possano consolidare il consenso all’inquilino della Casa Bianca, che i sondaggi danno in forte svantaggio rispetto al suo sfidante democratico, Joe Biden. Lo scrive il quotidiano “Politico”, secondo cui ad oggi una componente maggioritaria dell’opinione pubblica Usa è favorevole alla rimozione di statue dedicate a personalità confederate, ma non a quelle di figure di spicco della storia nazionale. Nei giorni scorsi Trump ha rivolto invettive sempre più forti contro i responsabili degli abbattimenti delle statue in tutto il paese, definendoli “estremisti di sinistra” e minacciando di “gettarli in prigione per 10 anni”. Secondo Tom Nichols, consulente del movimento anti-Trump Project Lincoln e docente presso l’Us Naval War College, “i manifestanti si stanno prestando allo stereotipo di ignoranti iconoclasti affibbiati loro dai conservatori”. (segue) (Nys)