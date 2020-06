Usa: amministrazione Trump pronta a schierare gli Us Marshals a protezione dei monumenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statue che adornano le città statunitensi – specie quelle di personalità e leader confederati – sono bersaglio già da anni di movimenti che puntano al loro abbattimento unilaterale o alla loro rimozione, in quanto presunte espressioni di “suprematismo bianco” o di “razzismo sistemico” ai danni degli afroamericani e di altre minoranze nel paese. Le violenze diffuse seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, lo scorso 25 maggio, hanno però trasformato singoli episodi in un vero e proprio movimento che ha già portato all’abbattimento e alla deturpazione di decine di statue e monumenti, inclusi quelli di padri fondatori come Thomas Jefferson e figure storiche come Cristoforo Colombo; tra i “bersagli” del movimento radicale che punta a depurare la storia Usa delle sue connotazioni razziali figurano anche monumenti dedicati ad ex presidenti come Theodore Roosevelt ed Andrew Jackson, col sostegno esplicito di esponenti del Partito democratico come il sindaco di New York, Bill de Blasio. (Nys)