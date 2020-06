Cina-Paesi Bassi: colloquio ministri Esteri Wang e Blok, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende continuare a lavorare con i Paesi Bassi per coordinare gli sforzi tesi alla prevenzione e al controllo delle pandemie. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante una conversazione telefonica con la sua controparte olandese, Stef Blok. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", Wang ha affermato che la Cina è felice di constatare che i Paesi Bassi, una forza importante nell'Unione europea (Ue), svolgono un ruolo attivo nel far progredire i legami Cina-Ue. "Le due parti dovrebbero sforzarsi di tracciare un nuovo corso per legami bilaterali nella lotta contro l'epidemia", ha affermato Wang, sottolineando l'importanza della comunicazione sull'avvio di canali preferenziali, riprendendo gradualmente gli scambi di personale necessario e mantenendo la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento. Da parte sua, Blok ha elogiato il controllo rapido e riuscito della Cina della propria situazione epidemica interna. I Paesi Bassi ritengono che l'ulteriore sviluppo dei legami Ue-Cina soddisfi gli interessi comuni dei Paesi Bassi e della Repubblica popolare, nonché quelli dell'Ue e della Cina, ha affermato il ministro.(Cip)