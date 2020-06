Thailandia: premier Prayuth presenzierà a summit Asean di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e ministro della Difesa della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, sarà presente domani, 26 giugno, al 36mo summit Asean e agli eventi collaterali organizzati dal Vietnam, che regge la presidenza di turno dell’organizzazione, e presieduto dal primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc. Lo riferisce la stampa Thailandese, che rilancia una nota del governo di Bangkok. Il summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico sarà incentrato sul tema della “coesione e reazione”, e sarà il primo summit del suo genere tenuto in videoconferenza a causa della pandemia di coronavirus. La priorità dei partecipanti all’evento sarà il rafforzamento della cooperazione tra i paesi membri dlel’Asean per fronteggiare più efficacemente la pandemia di Covid-19, e la discussione di un piano globale congiunto per il rilancio dell’economia regionale dopo la pandemia. (segue) (Fim)