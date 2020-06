Thailandia: premier Prayuth presenzierà a summit Asean di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier thailandese Prayuth, in particolare, proporrà tre approcci per il post-pandemia: la promozione dell’interconnessione all’interno dell’Asean, tramite l’accelerazione del Master plan per la connettività 2025 (Mpac 2025); il rafforzamento delle sinergie e degli elementi di forza competitiva regionali tramite l’integrazione economica e ulteriori investimenti nell’infrastruttura digitale; e il rafforzamento immunitario a lungo termine tramite la definizione di un piano per la ripresa post-Coivid-19 incentrato sulla salute pubblica sostenibile, la sicurezza alimentare e le risorse umane. Il premier thailandese prenderà parte anche alla Sessione speciale dei leader dell’Asean per l’Emancipazione femminile nell’era digitale, e a sessioni di discussione con i rappresentanti dell’Assemblea inter-parlamentare (Aipa), dell’Asean Youth, e dell’Asean Business Advisory Council (Asean-Bac). (Fim)