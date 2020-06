Usa, l'Fbi indaga su un possibile “coinvolgimento straniero” nelle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, ha dichiarato ieri, 24 giugno, che l’agenzia da lui diretta sta “studiando attentamente” la possibilità che le proteste e le violenze seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, che per settimane hanno infiammato le maggiori città Usa, devastandone interi quartieri, possano essere state infiltrate da agenti o agitatori stranieri. Le dichiarazioni del direttore del Fbi all’emittente televisiva “Fox News” giungono in concomitanza con le notizie del progressivo smantellamento della zona di Seattle occupata per settimane da manifestanti e antagonisti armati, e teatro di sparatorie e violenze. “In passato abbiamo certamente visto una varietà di avversari stranieri interessati ad amplificare le controversie in questo paese”, ha dichiarato Wray. “Utilizzano media di Stato e social media. In parte ciò avviene tramite strumenti di propaganda, in parte tramite disinformazione o falsa informazione”, ha detto il capo dell’Fbi. Nelle scorse settimane l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Barack Obama, Susan Rice, ha ipotizzato che dietro le proteste e le manifestazioni violente che hanno devastato le città Usa possa esserci la Russia, pur non offrendo alcuna evidenza a sostegno di tale accusa. Altri esponenti del Partito democratico, che avevano inizialmente negato le violenze, le hanno poi imputate a “suprematisti bianchi”. (Nys)