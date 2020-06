Nuove tensioni tra le due Coree: Seul e Washington sollecitano al rispetto degli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, e il segretario di Stato Usa, Mark Esper, hanno sollecitato oggi la Corea del Nord a rispettare gli accordi distensivi sottoscritti nel 2018, e proseguire il processo di pace nella Penisola coreana, dopo settimane di rinnovate tensioni tra le due Coree. Lo riferisce la stampa di Seul, che riporta il comunicato congiunto diffuso dai due capi della Difesa in occasione del 70mo anniversario dell’inizio della Guerra di Corea (1950-1953). Jeong ed Esper hanno espresso la comune determinazione a sostenere gli sforzi diplomatici per giungere alla piena denuclearizzazione della Corea del Nord, ma anche l’impegno a garantire una solida postura difensiva combinata. “I leader (di Stati Uniti e Corea del Sud) esortano la Corea del Nord a tener fede agli impegni sottoscritti in accordi come la dichiarazione congiunta sottoscritta a Singapore al termine del Summit Corea del Nord-Usa e l’accordo militare inter-coreano del settembre 2019”, si legge nel comunicato congiunto. Il 70mo anniversario della Guerra di Corea giunge in un frangente di rinnovate tensioni tra Seul e Pyongyang, dopo la minaccia del Nord di reagire a campagne di volantinaggio ostili col ricorso alla forza militare.La Corea del Nord pare aver impresso una inattesa ed apparentemente inspiegabile battuta d’arresto al progressivo aumento delle tensioni in atto nella Penisola coreana: i media di Stato di Pyongyang hanno annunciato infatti che il leader Kim Jong-un in persona ha ordinato la sospensione dei piani di rappresaglia militare intrapresi in risposta alle recenti campagne di volantinaggio contro la leadership nordcoreana, da parte di organizzazioni private della Corea del Sud. Il segnale di distensione inviato da Pyongyang è stato accompagnato nelle ultime ore dalla rimozione di megafoni adibiti alla propaganda che le Forze armate nordcoreane avevano installato lungo la Zona demilitarizzata tra le due Coree appena due giorni fa. Nelle scorse ore la leadership nordcoreana ha però inviato anche segnali di carattere diametralmente opposto: l’ambasciata nordcoreana a Mosca, ad esempio, ha minacciato “un nuovo atto della Guerra di Corea” (1950-1953), in risposta alle manovre militari congiunte intraprese quest’anno da Corea del Sud e Stati Uniti. Nel frattempo, i vertici del Partito del lavoro hanno confermato i preparativi per l’invio di materiale propagandistico e rifiuti in Corea del Sud, in risposta alla campagna di volantinaggio anti-regime intrapresa all’inizio di questo mese da un’organizzazione di transfughi nordcoreani in Corea del Sud. Settimane di crescente tensione tra le due Coree hanno evidenziato un apparente “gioco dei ruoli” tra la sorella di Kim, Kim Yo-jong, protagonista delle più vetrioliche invettive contro la Corea del Sud, da un lato; e il leader nordcoreano in persona dall’altro, postosi come figura moderatrice delle pulsioni più belligeranti dell’establishment nordcoreano, forse al fine di esibire una solida presa sulle dinamiche di potere a Pyongyang.Ad annunciare l’improvvisa decelerazione della crisi diplomatica in atto nella Penisola coreana è stata l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”): Kim avrebbe decretato lo stop ai piani d’azione militare al culmine di un incontro della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano tenuto il 23 giugno. Durante l’incontro, che “Kcna” ha caratterizzato come “preliminare”, sono state però discusse anche misure tese ad “aumentare ulteriormente il deterrente militare del paese”. Il rapporto fornito dall’agenzia di stampa ufficiale non fornisce ulteriori dettagli in merito alle considerazioni e al processo che hanno orientato la decisione del leader nordcoreano, giunta circa una settimana dopo la decisione di Pyongyang di far teatralmente esplodere l’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, simbolo e principale vettore del dialogo intrapreso da Seul e Pyongyang nel 2018. Nelle ultime settimane la leadership nordcoreana aveva inviato una serie di altri messaggi di carattere inequivocabile: dall’interruzione di tutti i canali di comunicazione diretta con Seul – tranne forse quelli informali operati dalle rispettive agenzie di intelligence – sino al ritorno dell’Esercito nelle postazioni di confine smobilitate a seguito degli accordi del 2018. Negli ultimi giorni il Nord aveva descritto come “catastrofico” lo stato delle relazioni tra le due Coree, ed aveva minacciato di “trasformare la linea di confine in una fortezza”. La principale portavoce di questi ed altri durissimi attacchi retorici, inclusi alcuni diretti personalmente al presidente sudcoreano, Moon Jae-in, era stata la già citata sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento del Fronte unito – branca del Comitato centrale del Partito del lavoro incaricato delle relazioni con la Corea del Sud – e direttrice del dipartimento per l’Agitazione e la propaganda del Partito.L’improvviso segnale di cautela giunto dal leader nordcoreano in persona ha stupito la Corea del Sud, dove diversi esperti ed esponenti del governo parevano essersi ormai rassegnati ad una fase prolungata di rinnovate tensioni con i Vicini settentrionali. Un portavoce del ministero dell’Unificazione sudcoreana ha riferito oggi che Seul continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro di crisi, attenendosi al quadro degli accordi di distensione e cooperazione siglati dai due paesi nel 2018. Nei giorni scorsi Seul aveva effettivamente segnalato un’accresciuta mobilitazione militare del Nord lungo il confine di fatto tra i due paesi, dove per pochi giorni il Nord aveva reinstallato megafoni adibiti alla trasmissione di propaganda oltre confine. Le autorità sudcoreane non avevano però riscontrato altre novità degne di nota, specie sul fronte dei programmi nucleare e balistico nordcoreani, che pure il Nord ha minacciato di riprendere a pieno regime. Anche per questa ragione, gli esperti a Seul sembrano aver dato peso a un dettaglio apparentemente secondario dei resoconti forniti dai media di Stato nordcoreani nelle scorse ore: l’incontro della Commissione militare centrale presieduto da Kim si è svolto “in videoconferenza”, a dimostrazione che nel Nord l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus è ancora in atto, pur se ufficialmente smentita dagli organi ufficiali.Esperti citati dalla stampa sudcoreana valutano positivamente l’annuncio dello stop ai piani militari, ma sollecitano ad esercitare cautela, evitando di leggervi una effettiva svolta nella crisi diplomatica in atto da settimane. Pare infatti che le rappresaglie militari minacciate da Pyongyang nelle scorse settimane, anche tramite note dello stato maggiore generale dell’Armata del popolo nordcoreano, non abbiano mai ricevuto la ratifica da parte della Commissione militare centrale, che è ancora impegnata a discuterne l’opportunità. Jenny Town, caporedattore del sito web di monitoraggio della Corea del Nord “38 North”, ha dichiarato al quotidiano “Japan Times” che quanto è andato in scena nelle scorse ore ricorda gli avvenimenti dell’agosto 2017: in quell’occasione, Kim decise di non dar seguito alle minacce di far cadere “una pioggia di fuoco” sul territorio statunitense di Guam, importante punto di proiezione regionale per la flotta di bombardieri strategici statunitense. L’episodio, che aveva preceduto di pochi mesi la storica parentesi di dialogo tra Washington e Pyongyang del 2018, aveva segnato l’apice di un durissimo scontro retorico tra lo stesso Kim e il presidente Usa Donald Trump, che aveva minacciato “fuoco e furia” in risposta a qualunque attacco del Nord contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Era stato proprio il leader nordcoreano, in quell’occasione, ad offrire un appiglio per un abbassamento dei toni, annunciando l’intenzione di rinunciare temporaneamente all’ipotesi del confronto militare per “osservare un altro po’ la stupida condotta degli Yankee”.Secondo Van Jackson, ex funzionario del Pentagono e autore di un libro sulla crisi nucleare nordcoreana del 2017, la decisione assunta ieri da Kim potrebbe essere “un’esibizione tesa a trasmettere l’immagine di un controllo di Kim sui falchi delle Forze armate”. Più improbabile, secondo l’ex funzionario, che dal Nord stiano giungendo segnali di reale distensione o addirittura di una imminente riforma interna. Tramite l’evidente contrasto con la retorica a tratti incendiaria della sorella Kim Yo-jong, il leader nordcoreano può lasciare a quest’ultima il ruolo di “falco allineato ai militari”, e riservare per sé quello di un leader più “freddo e calcolatore”. Tale apparente gioco dei ruoli sembra anche inserirsi in una tattica che il Nord ha praticato per decenni: alimentare esitazione e incertezza all’interno della comunità internazionale, per ritardare o scongiurare un ulteriore irrigidimento del regime sanzionatorio che grava su Pyongyang, anche alla luce dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. In questo contesto, il Nord ha proseguito su un binario parallelo anche la strategia di tensione dei giorni scorsi: il Partito del lavoro ha confermato ieri l’intenzione di inviare verso il territorio sudcoreano 12 milioni di volantini di propaganda, accompagnati da mozziconi di sigaretta e altri rifiuti, come rappresaglia per la propaganda anti-Pyongyang inviata da una organizzazione di attivisti sudcoreani. L’ambasciata nordcoreana a Mosca si è invece scagliata contro le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, minacciando, almeno in apparenza, il ricorso ad armi nucleari contro gli Usa: “Un nuovo atto della Guerra di Corea – avverte una nota diffusa dall’ambasciata - aggiungerà un nuovo e sensazionale evento alla storia dell’umanità, e porrà fine a un impero noto come Stati Uniti”. (Git)