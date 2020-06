Russia: fonti stampa, Agenzia trasporto aereo propone riavvio collegamenti con Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia federale per il trasporto aereo, Aleksander Neradko, ha inviato una lettera a Rospotrebnadzor (Ente per la tutela del consumatore) e all'ufficio del vice primo ministro della Federazione Russa, Tatjana Golikova, contenente la proposta di riprendere i voli da e per i paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Lo ha reso noto "Kommersant", citando diverse fonti del settore. Secondo il quotidiano, Neradko propone inoltre di aprire collegamenti aerei con paesi non Csi individualmente, a seconda della situazione epidemiologica. Ufficialmente, questa informazione non è stata commentata dall'agenzia. (Rum)