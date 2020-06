Imprese: Colao al "Ft", aumento commercio digitale riduce attività dell'economia sommersa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colao ha aggiunto che molti piccoli ristoranti stanno utilizzando per la prima volta menù online e sistemi di prenotazione online. "Ciò forza le persone ad imparare ad utilizzare i sistemi digitali e crea l'opportunità di collegare le catene di fornitura di un ristorante con altre società. Questo non servirà solo a ridurre l'economia sommersa, aumenterà anche gli incentivi per investire e creare forza lavoro più qualificata per le piccole aziende", ha dichiarato Colao. Inoltre, la legalizzazione del lavoro non dichiarato permetterà di aumentare le entrate fiscali del governo, e contribuirà a ridurre il debito pubblico. "Non possiamo permetterci di sprecare quest'opportunità. Anche se incorpori solo il 20 per cento di un mercato sommerso dal valore di 100 miliardi di euro, hai comunque un'enorme somma di denaro", ha concluso Colao. (Rel)