Russia: sono iniziate le procedure di voto sugli emendamenti costituzionali

- Ha preso il via oggi in Russia la votazione sugli emendamenti costituzionali. Secondo il calendario stabilito dalla Commistione elettorale centrale, le procedure di voto anticipato si svolgono sia in formato elettronico che ai seggi. A partire dal 25 giugno, è stato lanciato il voto elettronico per i residenti di Mosca e della regione di Nizhnij Novgorod. Per prendere parte alla votazione, è necessario presentare una richiesta attraverso un apposito portale online. Hanno presentato domanda per partecipare al voto in via telematica oltre un milione di residenti di Mosca e oltre centomila nella regione di Nizhnij Novgorod. Il voto nel formato tradizionale è fissato il primo luglio. Nel giorno delle votazioni si apriranno oltre 96 mila seggi elettorali, nei quali verranno rispettati rigidi protocolli di profilassi, anche attraverso al consegna di kit monouso di dispositivi di protezione e penne per la votazione. (Rum)