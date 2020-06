Imprese: Generali e Cattolica annunciano avvio partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, e il consiglio di amministrazione di Cattolica, riunitosi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, hanno approvato l’avvio di una partnership strategica tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto. La partnership strategica si fonda su tre pilastri: accordi industriali e commerciali; aumento di capitale; forma giuridica e governance. Per quanto riguarda gli accordi industriali e commerciali saranno in grado di generare opportunità e benefici diretti immediati per i due gruppi su quattro aree strategiche di business: asset management, internet of things, business salute e riassicurazione. L’esecuzione di tali accordi è necessaria per la realizzazione della partnership strategica. (segue) (Res)