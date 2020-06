Imprese: Generali e Cattolica annunciano avvio partnership strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership prevede quattro iniziative industriali che rappresentano importanti opportunità di crescita profittevole sui servizi ai clienti del segmento danni e nel comparto asset management, facendo leva sulle competenze e capacità di Generali nella gestione degli investimenti, nell’innovazione digitale e nei servizi salute e consentendo a Cattolica di ampliare e migliorare l’offerta alla propria clientela con nuovi e innovativi servizi accessori. In particolare gli accordi che hanno durata pluriennale prevedono la gestione da parte di Generali Asset Management di parte del portafoglio investimenti di Cattolica volta all’incremento dell’efficienza, facendo leva sulle competenze ed expertise specialistiche; l’offerta da parte di Generali ai clienti di Cattolica dell’innovativa piattaforma Iot sviluppata da Generali Jeniot per lo sviluppo del business telematico auto, casa, pet e imprese; l’estensione alla clientela di Cattolica dei servizi innovativi di Generali Welion in ambito salute, attualmente non offerti da Cattolica, e l’esternalizzazione di parte dei servizi di liquidazione e assistenza da parte di Cattolica sempre a Generali Welion; un accordo di collaborazione tra Cattolica e Generali, con Generali principale partner in relazione ad una quota dei rischi da riassicurare. L’esecuzione di tali accordi è necessaria per la realizzazione della partnership strategica. (segue) (Res)