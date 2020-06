Colao: "L'aumento del commercio digitale riduce le attività dell'economia sommersa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del commercio digitale durante la quarantena in Italia ha permesso di ridurre le attività che fanno parte della cosiddetta economia sommersa. Lo ha dichiarato l'ex amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao, ripreso dal quotidiano britannico "Financial Times". L'ex Ad di Vodafone è stato scelto dal governo per guidare un gruppo di esperti sulla riapertura dell'economia del paese. Secondo Colao il coronavirus ha obbligato molte piccole aziende ad adottare sistemi di pagamento e della gestione delle forniture digitali per la prima volta. L'aumento dello shopping online e dei pagamenti digitali ha reso molto più difficile condurre attività commerciali "sottobanco". "Per quanto sia stato una sventura, il virus ha permesso al paese di fare in due mesi i progressi sull'adozione del digitale che avrebbe fatto in due anni", ha detto Colao. "Il distanziamento sociale ha obbligato moltissime piccole aziende italiane a spostarsi online tutto d'un tratto", ha dichiarato l'ex Ad di Vodafone.Colao ha aggiunto che molti piccoli ristoranti stanno utilizzando per la prima volta menù online e sistemi di prenotazione online. "Ciò forza le persone ad imparare ad utilizzare i sistemi digitali e crea l'opportunità di collegare le catene di fornitura di un ristorante con altre società. Questo non servirà solo a ridurre l'economia sommersa, aumenterà anche gli incentivi per investire e creare forza lavoro più qualificata per le piccole aziende", ha dichiarato Colao. Inoltre, la legalizzazione del lavoro non dichiarato permetterà di aumentare le entrate fiscali del governo, e contribuirà a ridurre il debito pubblico. "Non possiamo permetterci di sprecare quest'opportunità. Anche se incorpori solo il 20 per cento di un mercato sommerso dal valore di 100 miliardi di euro, hai comunque un'enorme somma di denaro", ha concluso Colao. (Res)