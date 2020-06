Spagna: Podemos rinuncia temporaneamente alla tassa sui grandi patrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Podemos rinuncia temporaneamente alla creazione di una tassa sui grandi patrimoni nel testo del documento di conclusione dei lavori di ieri, 24 giugno, della Commissione per la ricostruzione che sarà discusso la prossima settimana. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il Partito socialista operaio (Psoe), Unidas Podemos hanno voluto sacrificare le parti più rigide delle loro proposte fiscali per cercare di ottenere il maggior consenso possibile al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). Tuttavia, fonti vicine a Podemos avrebbero confidato che quella di ieri è stata solo una "vittoria" del Psoe nella "battaglia" nella per la chiusura del documento, ma che il gruppo "non rinuncia alla tassa, che sarà discussa la prossima settimana e con tutti i mezzi possibili". (Spm)