Francia: ministro Salute Veran, faremo di tutto per evitare una nuova quarantena

- Stiamo facendo di tutto per evitare una nuova quarantena. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde " il ministro della Salute francese, Olivier Veran. Il ritorno delle restrizioni "è l'ultima soluzione che vogliamo adottare", afferma il ministro. "Un laboratorio molto serio, molto conosciuto, ci dice di avere la possibilità di trovare un vaccino forse dall'autunno. Non ho il vaccino sotto gli occhi, non ce l'hanno loro sotto gli occhi, ma fanno degli studi avanzati e ci dicono che ci credono", afferma il ministro, in merito al fatto che Parigi ha pre-ordinato 400 milioni di vaccini contro il coronavirus quando saranno pronti. "Abbiamo acquisito molti respiratori, consolidiamo uno stock nazionale di medicinali di rianimazione e entro la fine dell'anno avremo più medicinali in stock di quelli che abbiamo utilizzato durante la prima ondata", afferma il ministro. (Frp)