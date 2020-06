Dopo l'incontro con Duda, Trump annuncia: "Parte delle truppe Usa in Germania andrà in Polonia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte delle truppe che gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania verranno rimpatriate, altre saranno ridispiegate in altri paesi europei, tra cui la Polonia. È quanto affermato dal presidente degli Usa, Donald Trump, durante la conferenza stampa con l'omologo polacco, Andrzej Duda, che ha incontrato alla Casa Bianca nella giornata di ieri, 24 giugno. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Trump ha dichiarato che la Polonia ha “accettato di pagare” per i reparti degli Usa che verranno trasferiti sul proprio territorio. Il presidente degli Usa ha aggiunto che il contingente schierato dal paese in Germania verrà ridotto “in maniera significativa”. Gli effettivi dovrebbero diminuire dagli attuali 34.500 a 25.000. In questo modo, evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Trump intende “punire” la Germania per le spese militari che giudica insufficienti. A tal riguardo, il presidente degli Usa ha sottolineato che la Polonia è tra gli otto Stati parte della Nato ad aver conseguito l'obiettivo dell'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil, stabilito dall'Alleanza atlantica nel 2014 con termine entro il 2024. Diversamente, il governo federale tedesco non ha ancora raggiunto tale quota.Nel 2020, la Germania ha stanziato per la difesa l'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. Per questa scadenza, la Germania prevede di stanziare per la difesa l'1,5 per cento del Pil. A ogni modo, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (Geb)