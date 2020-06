© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie di Tripoli ha annunciato che la Libia ha registrato 31 nuovi casi di coronavirus, mentre sei persone sono guarite dal virus. Il Centro ha dichiarato in una nota che ieri ha ricevuto 1.005 campioni per rilevare il virus confermando la negatività di 974 campioni, inclusa la guarigione di sei persone. (Lit)