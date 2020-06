Egitto-Usa: crisi in Libia al centro dei colloqui tra Pompeo e Shoukry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e il segretario di Stato degli Stati Uniti, Michael Pompeo hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e varie questioni regionali e internazionali, in particolare la crisi in Libia. Sameh Shoukry ha ricevuto una telefonata da Pompeo, in cui i due ministri hanno sottolineato "l'importanza delle relazioni tra i due paesi e i modi per sviluppare tali relazioni sulla base degli interessi comuni di Egitto e Stati Uniti a tutti i livelli", ha detto il portavoce per il ministero degli Affari esteri egiziano, Ahmed Hafez. Il portavoce ha aggiunto che Shoukry e Pompeo "hanno scambiato i loro punti di vista sugli sviluppi nell'area regionale e sui rapidi cambiamenti in Medio Oriente, in particolare in Libia, Palestina, Siria e Yemen". (Cae)