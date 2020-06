Libia: Al Mismari, Lna è pronto ad affrontare qualsiasi emergenza a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha affermato che l'esercito era "pronto a fronteggiare qualsiasi emergenza in qualsiasi momento", in riferimento alla concentrazione delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) a ovest della città costiera. "Le operazioni militari in atto a est di Misurata sono ancora in una fase di riservatezza", ha dichiarato Al Mismari durante una conferenza stampa di ieri sera a Bengasi. "Le forze armate sono pronte a far fronte a qualsiasi emergenza e in qualsiasi momento", ha aggiunto. Il portavoce dell'Lna ha anche sottolineato che l'obiettivo delle forze comandate dal generale Khalifa Haftar resta quello di "porre fine all'invasione turca delle terre libiche e sconfiggere i terroristi". Per Al Mismari, infatti, "la presenza turca in Libia minaccia l'intera regione, inoltre, la Turchia sta cercando di penetrare in un certo numero di paesi africani come Niger, Ciad e Corno d'Africa”. (Bel)