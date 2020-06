Brasile: fuochi d'artificio contro Corte suprema, scarcerata Sara Giromini (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essere stata oggetto di perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Corte suprema contro la diffusione di notizie false, la donna, in un video diffuso sui propri profili sui social network aveva affermato di voler "rendere la vita del magistrato un inferno" una volta scoperti i luoghi che frequenta, "fino a quando non sarà fuori dai giochi". " Non rimarrai al potere. Lascerai. Nel bene e nel male. Quando dico male, qualcosa che si chiama coercizione civile", affermava la donna, aggiungendo "Da oggi Alexandre de Moraes ha un nemico personale. Sono io. Se fossi a San Paolo, andrei di fronte al suo edificio, lo chiamerei per prenderlo a pugni con me". (Brp)