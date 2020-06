Brasile: dipendenti Banca mondiale chiedono sospensione nomina di Weintraub (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceprocuratore generale della Repubblica del Brasile, Lucas Furtado, ha inoltrato alla Corte dei conti federale (Tcu) una richiesta di indagini sulla partenza per gli Stati Uniti dell'ex ministro dell'Educazione, Abraham Weintraub. L'uomo aveva lasciato il Brasile lo scorso sabato 20 giugno dopo aver annunciato le dimissioni, che tuttavia erano state ufficializzate dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, solo dopo l'arrivo dell'economista negli Stati Uniti. In particolare la procura vuole verificare l'eventuale ruolo svolto da parte del ministero degli Esteri nel facilitare l'uscita di Weintraub dal Brasile. I brasiliani sono tenuti a mettere in quarantena per entrare negli Stati Uniti a causa della nuova pandemia di coronavirus. Ma il decreto statunitense che regola le misure anti-covid prevede alcune eccezioni, tra questa quella che prevede l'esclusione della quarantena per i ministri e per i possessori di passaporto diplomatico. (segue) (Brp)