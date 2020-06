Brasile: dipendenti Banca mondiale chiedono sospensione nomina di Weintraub (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il vice procuratore generale Lucas Furtado ha chiesto al tribunale di valutare la regolarità della gestione da parte del ministero degli Esteri in merito all'eventuale uso di passaporto diplomatico e in merito alla copertura delle spese di viaggio per Weintraub con fondi pubblico. "Ci sono dubbi sul possibile uso delle risorse pubbliche per finanziare il viaggio dell'ex ministro, un viaggio che non aveva alcun carattere ufficiale ", afferma il documento. Il vice procuratore ha inoltre sottolineato che la situazione del viaggio potrebbe persino generare una "specie di vincolo diplomatico" per il Brasile. (segue) (Brp)