Brasile: dipendenti Banca mondiale chiedono sospensione nomina di Weintraub (7)

- Weintraub è anche al centro di un'altra indagine, un fascicolo aperto dalla procura generale e sitruita presso al Corte suprema come per molti dei casi che riguardano ministri. Si tratta di presunte espressioni razziste utilizzate in una polemica con la Cina riguardo le responsabilità sull'origine della pandemia del nuovo coronavirus. In un messaggio pubblicato su Twitter, Weintraub ha fatto chiedere a un popolare personaggio dei fumetti locale, "Cebolinha", chi potesse trarre vantaggio dalla crisi globale nata con l'emergenza sanitaria. Un interrogativo posto in forma retorica, scritto con la lettera "l" in sostituzione delle "r" e accompagnato da un'immagine di "Cebolinha" in Cina. L'uscita dell'ex ministro dal paese, anticipata da diverse indiscrezioni e messaggi dello stesso Weintraub sulle reti sociali, aveva messo in allarme diversi parlamentari che avevano richiesto di interdire l'uscita dal paese. Il portale "G1" fa notare che Weintraub è potuto uscire grazie al passaporto diplomatico concesso ai ministri di Stato, incarico che avrebbe formalmente perso solo dopo l'arrivo a Miami. Un documento che permette di viaggiare oltre frontiera anche con le restrizioni ai movimenti legate alla pandemia del novo coronavirus. (Brp)