Usa: Senato, i democratici bloccano riforma della polizia dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge di riforma della polizia statunitense, firmato dal Partito repubblicano, si è arenato al Senato, quando i democratici si sono schierati per bloccarlo dopo aver criticato il provvedimento come una risposta inadeguata alle richieste di intervento a livello nazionale per affrontare la cattiva condotta della polizia. La mossa dei democratici arriva dopo settimane di richieste da entrambe le parti di approvare rapidamente la riforma della polizia durante proteste e disordini in tutto il paese a seguito della morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis. I democratici al Senato hanno negato ai repubblicani i 60 voti necessari per avviare il dibattito sul progetto di legge, guidato da Tim Scott della Carolina del Sud, l'unico senatore repubblicano afroamericano. I democratici stanno pianificando di portare alla Camera dei Rappresentanti la loro proposta di riforma della polizia. Ma la possibilità che i due partiti trovino un terreno comune per un compromesso e attuare la riforma appare ora sempre più remota, scrive "Cnn". (Nys)