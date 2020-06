Usa: Trump vuole sussidiare i pescatori di aragoste contro tariffe cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consulente commerciale della Casa Bianca, Peter Navarro, ha detto che Trump ha firmato un memorandum mercoledì, chiedendo all'agenzia di mettere a disposizione dell'industria dell'aragosta sussidi come quelli dati alla soia e ad altri coltivatori agricoli. Lo riporta il "Minneapolis Star". Navarro ha detto che Trump sta anche indirizzando il rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer a riferire entro il 15 luglio se la Cina sta cominciando a rispettare gli impegni di acquisto di aragoste per 150 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo di "fase uno" firmato dal presidente all'inizio di quest'anno. In caso contrario, Trump ha detto a Lighthizer di considerare la possibilità di applicare tariffe di ritorsione all'industria cinese dei prodotti ittici. La Cina è una delle maggiori destinazioni di esportazione per l'aragosta, ma le tariffe di Trump sulle merci cinesi hanno portato a tariffe di ritorsione sulle aragoste statunitensi. I pescatori di aragoste canadesi, non soggetti alle tariffe punitive, hanno preso il controllo del mercato con la frustrazione degli esportatori di aragoste del Maine. (Nys)