Giappone: ministro Difesa Kono, il paese non schiererà l’Aegis Ashore (2)

- Kono aveva annunciato già la scorsa settimana la sospensione dei piani multimiliardari per lo spiegamento dei sistemi missilistici, ed aveva giustificato la decisione citando problemi di natura tecnica e il progressivo aumento dei costi. I due complessi avrebbero dovuto fornire al Giappone un ulteriore livello di protezione contro le minacce balistiche provenienti dalla Corea del Nord e, potenzialmente, anche dai missili da crociera cinesi. Kono ha però spiegato, con un annuncio a sorpresa, che in caso d’impiego dell’Aegis Ashore – versione terrestre dei complessi di difesa missilistica installati sui cacciatorpediniere lanciamissili di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud – sarebbe difficile garantire che i vettori esausti dei missili rientrino in mare o nei poligono delle Forze di autodifesa, garantendo così l’incolumità delle comunità giapponesi. “Alla luce dei costi e dei tempi più lunghi necessari allo schieramento, abbiamo stabilito di bloccare il processo” ha detto il ministro. Kono ha spiegato d’aver informato della decisione il primo ministro Shinzo Abe lo scorso venerdì, 12 giugno. A seguito delle problematiche tecniche e delle resistenze delle comunità locali che avrebbero dovuto ospitare i due sistemi di difesa, l’Aegis Ashore non sarebbe comunque entrato in servizio in Giappone prima del 2025. (segue) (Git)