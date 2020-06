Usa: ondata di sparatorie nella zona di Seattle occupata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona della città Usa di Seattle occupata da settimane da manifestanti organizzati, che dopo aver espulso le forze dell’ordine l’hanno proclamata “Zona autonoma di Capitol Hill” (“Chaz”), e poi “Protesta organizzata di Capitol Hill” (Chop”) si sta disgregando a causa della violenza, dopo che nelle strade occupate si è verificata la terza sparatoria in quattro notti. A Seattle come in altre grandi città Usa, le manifestazioni organizzate seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di agenti di Polizia, lo scorso 25 maggio, hanno causato una impennata di crimini: non solo saccheggia, ma anche sparatorie e omicidi. L’area di Capitol Hill a Seattle, occupata con la benedizione del sindaco democratico, che ha ordinato il ritiro dall’area delle forze dell’ordine, era stata descritta per settimane da media e diversi politici di orientamento progressista come un pacifico e ordinato esperimento sociale; nella realtà, sin dall’inizio l’area era stata teatro di violenza e disordini diffusi. (segue) (Nys)