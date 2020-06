Giappone: coronavirus, 55 nuovi contagi a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato 55 nuovi contagi da coronavirus ieri, 24 giugno, il paggior bilancio giornaliero nell’area della capitale del Giappone dal 5 maggio scorso. La traiettoria dei contagi a rinnovato i timori per una seconda ondata pandemica: dallo scorso maggio i contagi hanno ripreso una lenta parabola crescente, stabilizzandosi sopra i 30 casi giornalieri. A Tokyo sono aumentati i contagi non tracciati, e dunque le autorità sanitarie sono preoccupate per la possibile presenza di focolai di infezione ignoti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale, Tokyo ha registrato 5.895 casi di contagio da coronavirus, il bilancio peggiore tra le 47 prefetture del Giappone.Il governo del Giappone ha revocato il 18 giugno tutti i limiti residuali agli spostamenti sul territorio nazionale decretati in risposta alla pandemia di coronavirus. L’esecutivo guidato dal primo ministro Shinzo Abe aveva già revocato lo stato di emergenza nazionale lo scorso 25 maggio, ma aveva confermato la richiesta ai cittadini giapponesi di evitare i viaggi non essenziali nell’area di Tokyo e nelle adiacenti prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama, dove in questi giorni continuano a registrarsi nuovi casi di contagio da Covid-19. Il governo ha però stabilito che il virus sia pienamente sotto controllo. La revoca di tutti i vincoli agli spostamenti sul territorio nazionale apre la strada al graduale rilancio dell’industria del turismo, tra le più colpite dalle ricadute della pandemia.Il governo del Giappone ha promesso di risolvere entro una settimana i guasti informatici (“bug”) che hanno causato l’arresto dell’applicazione nazionale per smartphone tesa a tracciare i contatti potenzialmente affetti da coronavirus. Il ministero della Salute giapponese ha inaugurato l’applicazione venerdì, 19 giugno, e sino a ieri l’app è stata scaricata su base volontaria da 3,71 milioni di persone. Nelle scorse ore, però, una serie di bug ha costretto il governo a spegnere temporaneamente l’applicazione: quest’ultima accettava infatti l’immissione di codici identificativi differenti rispetto a quelli emessi dal ministero della Salute, come ammesso nel corso di una conferenza stampa dal ministro Katsunobu Kato. Al momento, l’applicazione è di fatto inattiva: non emette infatti alcun avviso o allarme a seguito di contatti con soggetti positivi alla Covid-19. L’applicazione dovrebbe funzionare tramite l’immissione di appositi codici forniti dalle autorità sanitarie ai soggetti che risultano positivi al coronavirus. Il ministero della Salute non crede che i problemi informatici emersi nei giorni scorsi abbiano causato l’invio di falsi allarmi, dal momento che quanti inseriscono codici non esistenti dell’applicazione vengono considerati da quest’ultima non positivi alla Covid-19. (Git)