Usa: nuovi capi d’imputazione per il fondatore di Wikileaks Assange

- Una gran giuria statunitense ha presentato ieri, 24 giugno, nuovi capi d’imputazione a carico del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. I nuovi documenti incriminatori “estendono la portata della cospirazione relativa alle presunte intrusioni informatiche di cui Assange era già accusato”, recita una nota del dipartimento di Giustizia Usa. Il documento sostiene che Assange “abbia comunicato direttamente con il leader del gruppo hacker LulzSec (che all’epoca dei fatti contestati cooperava con il Federal Bureau of Investigation, Fbi) fornendo una lista di bersagli da sottoporre ad attacco informatico”. Sempre secondo il dipartimento di Giustizia, Assange “chiese a LulzSec di cercare (e fornire a WikiLeaks) email e documento, database e pdf”. In occasione di un altro contatto con il gruppo hacker, Assange “disse al leader di LulzsSec che le pubblicazioni di materiale hackerato di maggiore impatto avrebbero interessato la Cina, l’Nsa e il ‘New York Times’”. Assange è stato inizialmente incriminato di “cospirazione per commettere intrusioni informatiche” il 6 marzo 2018. Il 23 maggio dello scorso anno la Giustizia Usa ha emesso altri 18 capi d’imputazione a carico del fondatore di Wikileaks, che il Partito democratico sostiene sia corresponsabile della violazione dei terminali informatici del partito e di Hillary Clinton prima delle elezioni presidenziali del 2016.(Nys)