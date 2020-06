Giappone: l’imperatore torna a ricevere i dignitari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imperatore del Giappone, Naruhito, ha ripreso le cerimonie di ricezione delle credenziali dei nuovi dignitari stranieri nel paese. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui l’imperatore ha ricevuto ieri, 24 giugno, due nuovi ambasciatori, al termine di tre mesi di sospensione delle cerimonie dovuti alla crisi pandemica globale. Durante la cerimonia di ieri, che si è svolta come da tradizione presso la sala “Matsu no Ma” del Palazzo imperiale a Tokyo, Naruhito ha ricevuto il nuovo ambasciatore id Tonga in Giappone, T. Suka Mangisi, e il rappresentante del Ruanda, Ernest Rwamucyo. (Git)