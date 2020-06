Singapore: Partito azione popolare presenta nuovi candidati in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di azione popolare (Pap) di Singapore, formazione di governo del paese, ha presentato oggi, 25 giugno, una nuova lista di candidati in vista delle elezioni generali, che si terranno nella città-Stato il prossimo 10 luglio. Tra i candidati figurano l’ex amministratore delegato dell’Infocomm Media Development Authority, Tan Kiat How, e l’ex amministratore delegato di Ihh Healthcare, Tan See Leng, oltre ad avvocati ed ex funzionari civili. Il vicepremier e ministro delle Finanze di Singapore, Heng Swee Keat, che è anche primo assistente segretario generale del Pap, ha presentato personalmente i nuovi candidati nel corso di una conferenza stampa questa mattina. Ad oggi il partito ha presentato una dozzina di candidati, senza però precisare in quali circoscrizioni concorreranno. (segue) (Fim)