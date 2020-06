Coree: Seul e Washington sollecitano a rispetto accordi di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciare l’improvvisa decelerazione della crisi diplomatica in atto nella Penisola coreana è stata l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”): Kim avrebbe decretato lo stop ai piani d’azione militare al culmine di un incontro della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano tenuto il 23 giugno. Durante l’incontro, che “Kcna” ha caratterizzato come “preliminare”, sono state però discusse anche misure tese ad “aumentare ulteriormente il deterrente militare del paese”. Il rapporto fornito dall’agenzia di stampa ufficiale non fornisce ulteriori dettagli in merito alle considerazioni e al processo che hanno orientato la decisione del leader nordcoreano, giunta circa una settimana dopo la decisione di Pyongyang di far teatralmente esplodere l’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, simbolo e principale vettore del dialogo intrapreso da Seul e Pyongyang nel 2018. Nelle ultime settimane la leadership nordcoreana aveva inviato una serie di altri messaggi di carattere inequivocabile: dall’interruzione di tutti i canali di comunicazione diretta con Seul – tranne forse quelli informali operati dalle rispettive agenzie di intelligence – sino al ritorno dell’Esercito nelle postazioni di confine smobilitate a seguito degli accordi del 2018. Negli ultimi giorni il Nord aveva descritto come “catastrofico” lo stato delle relazioni tra le due Coree, ed aveva minacciato di “trasformare la linea di confine in una fortezza”. La principale portavoce di questi ed altri durissimi attacchi retorici, inclusi alcuni diretti personalmente al presidente sudcoreano, Moon Jae-in, era stata la già citata sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento del Fronte unito – branca del Comitato centrale del Partito del lavoro incaricato delle relazioni con la Corea del Sud – e direttrice del dipartimento per l’Agitazione e la propaganda del Partito. (segue) (Git)