Coree: Seul e Washington sollecitano a rispetto accordi di pace (4)

- L’improvviso segnale di cautela giunto dal leader nordcoreano in persona ha stupito la Corea del Sud, dove diversi esperti ed esponenti del governo parevano essersi ormai rassegnati ad una fase prolungata di rinnovate tensioni con i Vicini settentrionali. Un portavoce del ministero dell’Unificazione sudcoreana ha riferito oggi che Seul continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro di crisi, attenendosi al quadro degli accordi di distensione e cooperazione siglati dai due paesi nel 2018. Nei giorni scorsi Seul aveva effettivamente segnalato un’accresciuta mobilitazione militare del Nord lungo il confine di fatto tra i due paesi, dove per pochi giorni il Nord aveva reinstallato megafoni adibiti alla trasmissione di propaganda oltre confine. Le autorità sudcoreane non avevano però riscontrato altre novità degne di nota, specie sul fronte dei programmi nucleare e balistico nordcoreani, che pure il Nord ha minacciato di riprendere a pieno regime. Anche per questa ragione, gli esperti a Seul sembrano aver dato peso a un dettaglio apparentemente secondario dei resoconti forniti dai media di Stato nordcoreani nelle scorse ore: l’incontro della Commissione militare centrale presieduto da Kim si è svolto “in videoconferenza”, a dimostrazione che nel Nord l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus è ancora in atto, pur se ufficialmente smentita dagli organi ufficiali. (segue) (Git)