Coree: Seul e Washington sollecitano a rispetto accordi di pace (5)

- Esperti citati dalla stampa sudcoreana valutano positivamente l’annuncio dello stop ai piani militari, ma sollecitano ad esercitare cautela, evitando di leggervi una effettiva svolta nella crisi diplomatica in atto da settimane. Pare infatti che le rappresaglie militari minacciate da Pyongyang nelle scorse settimane, anche tramite note dello stato maggiore generale dell’Armata del popolo nordcoreano, non abbiano mai ricevuto la ratifica da parte della Commissione militare centrale, che è ancora impegnata a discuterne l’opportunità. Jenny Town, caporedattore del sito web di monitoraggio della Corea del Nord “38 North”, ha dichiarato al quotidiano “Japan Times” che quanto è andato in scena nelle scorse ore ricorda gli avvenimenti dell’agosto 2017: in quell’occasione, Kim decise di non dar seguito alle minacce di far cadere “una pioggia di fuoco” sul territorio statunitense di Guam, importante punto di proiezione regionale per la flotta di bombardieri strategici statunitense. L’episodio, che aveva preceduto di pochi mesi la storica parentesi di dialogo tra Washington e Pyongyang del 2018, aveva segnato l’apice di un durissimo scontro retorico tra lo stesso Kim e il presidente Usa Donald Trump, che aveva minacciato “fuoco e furia” in risposta a qualunque attacco del Nord contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Era stato proprio il leader nordcoreano, in quell’occasione, ad offrire un appiglio per un abbassamento dei toni, annunciando l’intenzione di rinunciare temporaneamente all’ipotesi del confronto militare per “osservare un altro po’ la stupida condotta degli Yankee”. (segue) (Git)