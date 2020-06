Giappone: 5G, Ntt acquisisce il 5 per cento di Nec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi giapponesi dell’elettronica e delle telecomunicazioni hanno accelerato i piani tesi a realizzare un’alleanza capace di competere a livello globale nel settore del 5G. Secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano “Nikkei”, il conglomerato delle telecomunicazioni Nippon Telegraph & Telephone (Ntt) si prepara ad acquisire una quota del 5 per cento di Nec, nell’ambito di un accordo teso appunto a sviluppare tecnologie di trasmissione dei dati senza fili di quinta generazione. L’accordo, dal valore stimato in 60 miliardi di yen (562 milioni di dollari), farà di Ntt il terzo azionista di Nec. La notizia ha spinto le azioni dell’azienda giapponese dell’elettronica in rialzo del 4,5 per cento oggi, durante la sessione di contrattazioni mattutina sulla Borsa di Tokyo. L’accordo è parte di un riposizionamento dell’industria giapponese teso a garantire al paese un parziale isolamento dallo scontro tra Stati Uniti e Cina per la supremazia nel campo della tecnologia 5G. L’obiettivo di fondo di Ntt e Nec è di cooperare allo sviluppo di sistemi per le reti 5G core, per la gestione delle linee di comunicazione. Le due aziende avvieranno anche studi congiunti tesi allo sviluppo della futura generazione tecnologica, il 6G, e collaboreranno al progetto di Ntt per una “Rete ottica e wireless innovativa” (“Innovative Optical and Wireless Network, Iown), un nuovo tipo di infrastruttura a banda larga per la trasmissione di dati con capacità superiore di 100 volte a quelle attuali, che l’azienda punta a rendere operativa entro il 2030.(Git)