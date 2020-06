Brasile: fuochi d'artificio contro Corte suprema, scarcerata Sara Giromini (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni giorni dopo l'arresto, la procura della Repubblica federale del Brasile ha (Mpf) aveva inoltre denunciato a piede libero Sara Giromini per i reati di ingiuria e minaccia ai danni del giudice della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) Alexandre de Moraes. La denuncia è stata notificata alla donna in carcere. In particolare la donna era stata denunciata per le parole offensive e minacce rivolte all'indirizzo del giudice Alexandre de Moraes lo scorso 29 maggio. (segue) (Brp)