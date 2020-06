Usa: Biden accetterà la nomina del Partito democratico a Milwaukee tra il 17 e il 20 agosto.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto ad accettare la nomina del Partito democratico a Milwaukee in occasione di un convegno in scala ridotta, nel mezzo della pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere il Comitato nazionale del partito democratico (Dnc) in una nota. Lo riporta il sito "The Hill". La convention si sposterà dal Fiserv Forum al più piccolo Wisconsin Center, per le quattro giornate di programmazione tra il 17 e il 20 agosto. "Essere un leader significa essere in grado di adattarsi a qualsiasi situazione", ha detto il presidente del Dnc, Tom Perez, nell'annuncio. A differenza di Trump, ha scritto Perez, "Joe Biden e i democratici sono impegnati a proteggere la salute e la sicurezza del popolo statunitense", ha aggiunto. Il responsabile del comitato elettorale di Biden, Jen O'Malley Dillon, ha dichiarato che il presunto candidato presidenziale intende "accettare con orgoglio" la nomina del partito alla convention in scala ridotta. (Nys)