Coronavirus: Amnesty International ribatte a critiche sindacati di Polizia su rapporto abusi

- Amnesty International ha ribattuto alle dichiarazioni rilasciate da alcuni sindacati di polizia in relazione ad un rapporto, pubblicato oggi, sulle violazioni dei diritti umani riscontrate nell’applicazione delle misure anti Covid-19 in Europa. "Non comprendiamo la foga e i toni delle dichiarazioni di alcuni sindacati di polizia, frutto probabilmente di una lettura assai incompleta di un rapporto che esamina l'operato delle forze di polizia in 12 stati europei nell'applicazione delle misure di confinamento durante la fase acuta della pandemia", scrive Amnesty, precisando che il rapporto riguarda marginalmente anche singoli episodi specifici relativi all'Italia. Critiche alla pubblicazione dell'ong sono state espresse oggi dalla Federazione sindacale di Polizia, che parla di "accuse gravissime e calunniose" contro "chi rischia la vita". In una nota stampa, Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, ha respinto i contenuti del rapporto. "Purtroppo siamo abituati ai pregiudizi e alla violenza concettuale e verbale manifestata puntualmente contro migliaia di donne e uomini in divisa che dedicano l’esistenza a servire lo Stato e i cittadini", si legge nella nota. "La cosa grave - prosegue Mazzetti - è che, purtroppo, nessuno venga mai chiamato a rispondere di accuse infamanti e calunniose". E ancora: "Quello che Amnesty tralascia di dire è che ogni tre ore e mezzo c’è un ferito nelle Forze dell’ordine e che nel corso dell’anno sono state 2.682 le aggressioni fisiche subite dal personale in divisa”. (Res)