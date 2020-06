Brasile: coronavirus, recessione e debito pubblico saranno peggiori di quanto valutato in precedenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica del Brasile è complicata anche per il Fondo monetatio internazionale (Fmi). Secondo quanto rivelato nel World economic outlook diffuso oggi dall'Fmi, il Brasile vedrà la sua economia contrarsi del 9,1 per cento nel 2020. Nel rapporto diffuso lo scorso aprile l'Fmi stimava una contrazione economica del 5,3 per cento nel 2020, a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. La stima è in linea con quella diffusa dall'Ocse lo scorso 10 giungo. Secondo l'organismo l'economia brasiliana registrerà quest'anno una contrazione del 7,4 per cento, o del 9,1 per cento nel caso di una seconda ondata pandemica. (segue) (Brp)