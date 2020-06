Decreto Rilancio: Gelmini, FI non voterà a scatola chiusa nuovo sforamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' cruciale, per quel che ci riguarda - ha segnalato Gelmini - che oltre ad una piena trasparenza sul prossimo scostamento e sull'uso delle risorse che potranno arrivare dall'Europa, si diano risposte concrete sul rinvio delle scadenze fiscali, per il quale ci battiamo già fin dal decreto Cura Italia, sulle scuole paritarie, sui contributi a fondo perduto anche ai professionisti. E su settori fondamentali per la nostra economia come l'automotive e il turismo". (Rin)