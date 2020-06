Bolivia: corruzione, magistratura conferma esistenza sovrapprezzo su acquisto respiratori meccanici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute Navajas, si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 20 maggio nell'ambito dell'inchiesta condotta da Mejillones. L'arresto di Navajas seguiva quello di due funzionari del ministero direttamente coinvolti nella gestione della compravendita, il direttore generale dell'Agenzia per le infrastrutture e l'equipaggiamento medico, Geovanni Pacheco, e il direttore generale degli Affari giuridici del ministero della Sanità, Fernando Valenzuela. Il presidente ad interim, Jeanine Anez, ha dichiarato da parte sua di aver "ordinato che l'inchiesta vada a fondo costi quel che costi" e ha annunciato che "i prossimi acquisti saranno sottoposti a controllo dettagliato da parte della cittadinanza attraverso la rete". "Non c'è stato alcun sovrapprezzo nell'acquisto, il governo boliviano non ha pagato un prezzo né maggiore né minore a quello del mercato globale", aveva affermato Navajas in una conferenza stampa il giorno prima dell'arresto. "Si tratta di respiratori di uso facile che sono destinati a regioni dove non ci sono unità di terapia intensiva", precisava Navajas, rispondendo in questo modo anche alle critiche provenute da esperti del settore che hanno giudicato gli apparecchi come antiquati. (segue) (Bua)