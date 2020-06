Usa: sondaggio, si allarga vantaggio Biden anche in Ohio e Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico Joe Biden ha allargato il suo vantaggio sul presidente Donald Trump anche nel Wisconsin e di stretta misura in Ohio, secondo un paio di sondaggi effettuati oggi in due Stati chiave del Midwest. Ne parla il sito "Politico". Nel Wisconsin, dove Trump ha ottenuto una vittoria all'ultimo respiro nel 2016, il sondaggio della Marquette University Law School ha rilevato che l'ex vicepresidente è salito di otto punti percentuali rispetto a Trump, con il 49 per cento di sostegno rispetto al 41 per cento di Trump. In Ohio, uno Stato vinto da Trump di otto punti nel 2016 e che ha votato per l'eventuale vincitore presidenziale per mezzo secolo, un nuovo sondaggio dell'Università di Quinnipiac ha trovato 46 degli intervistati a favore di Biden, contro il 45 per cento di quelli che preferiscono il presidente. "Politico" sottolinea che l'ascesa di Biden nel Midwest è la chiave per la vittoria di entrambi i candidati a novembre. Sia il Wisconsin che l'Ohio sono stati vinti dall'ex presidente Barack Obama nel 2012 prima di passare a Trump nel 2016. Secondo quanto emerge da un sondaggio nazionale condotto da "New York Times" e Siena College, Biden è in netto vantaggio anche a livello nazionale. Ad allargare il divario è in particolare il voto di donne e minoranze etniche. Stando alle rilevazioni, inoltre, Trump pagherebbe il mancato appoggio di importanti segmenti dell'elettorato tradizionale repubblicano che gli imputano in particolare l'inefficace risposta alla pandemia di coronavirus. Il 50 per cento degli intervistati si è detto pronto a votare a favore di Biden contro il 36 per cento per l'attuale inquilino della Casa Bianca. Il "New York Times" definisce "enorme" il margine di vantaggio a favore del candidato Dem tra gli elettori di colore e gli ispanici, così come tra le donne e i giovani. (Nys)