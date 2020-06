Cile: coronavirus, estesa quarantena totale a cinque nuovi municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago del Cile, 24 giu - Le autorità sanitarie del Cile hanno deciso oggi di estendere la quarantena assoluta a cinque nuove località a partire da venerdì, come misura di contenimento del coronavirus. Con questa decisione, sono 10,5 milioni i cileni in regime di lockdown, un numero equivalente al 54,04 per cento della popolazione. Tre delle località appartengono alla regione Metropolitana, attuale epicentro della pandemia nel paese, mentre le altre due appartengono rispettivamente alle regioni di Valparaiso e O'Higgins. La misura è stata decisa mentre nel paese si registra una lieve flessione della curva di contagi. Nella giornata di oggi sono stati informati 3649 nuovi casi, 2000 in meno rispetto al picco di 5600 raggiunto il 21 giugno. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia ascende in questo modo a 254.416, cifra superiore anche a quelle di Italia e Spagna. Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è stato invece di 226, con 4731 vittime della Covid-19 in totale. (segue) (Bua)