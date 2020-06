Coronavirus: New York, nessun incremento dei contagi a causa delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di New York non ha riportato un incremento nei casi di Covid-19 che molti temevano provenissero da settimane di proteste di massa contro la brutalità della polizia. Lo riporta il sito "Politico". Gli indicatori giornalieri di Covid-19 della città - casi, ricoveri e morti - nel mese di giugno sono scesi ai livelli dell'inizio di marzo, quando la città non si era ancora in lockdown in previsione della prima ondata che ha ucciso più di 22 mila persone. New York ha registrato meno di 350 nuovi casi al giorno nell'ultima settimana, rispetto ai 6.377 nuovi casi del picco del 6 aprile, secondo i dati del dipartimento della Sanità della città."Sono passate più di due settimane dal picco delle proteste, e il periodo di incubazione del virus è generalmente di sette giorni", ha detto il Dr. Peter Chin-Hong, professore di medicina e specialista in malattie infettive alla UC San Francisco. "Sono davvero entusiasta che tutte queste paure non si sono realizzate". (Nys)